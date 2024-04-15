شكرا لقرائتكم خبر عن شروط استحقاق الفتاة منحة الزواج من هيئة التأمينات.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خطوات صرف منحة الزواج للفتاة حال قطع المعاش، حيث أشارت في حالة قطع معاش البنت أو الأخت للزواج يتم صرف منحة تساوى المعاش المستحق عن مدة سنة مع مراعاة ما يلي:

ـ تحسب المنحة على المعاش المستحق عن شهر الزواج.·

ـ لا تستحق المنحة إلا لمرة واحدة.

ـ تسقط منحة الزواج أو القطع في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال خمسة سنوات من تاريخ استحقاقها

ـ شروط استحقاق الخدمة:

ـ أن يكون مستحق في المعاش.

ـ أن لا يكون قد قام بصرف منحة زواج من قبل.