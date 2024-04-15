شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التقدم لرياض الأطفال للعام القبل بالمدارس اليابانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم بالمدارس المصرية اليابانية لرياض الأطفال للعام الدراسي المقبل 2024/2025 منتصف إبريل الجارى وأن التقديم سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس .

وحددت الوزارة الأوراق المطلوبة للتقديم بالمدارس المصرية اليابانية كالتالى:

- شهادة ميلاد مميكنة للطفل التلميذ حديثة الإصدار لا تزيد عن شهر وبطاقة الرقم القومى لولى الأمر (سارية) وإثبات محل الإقامة للعنوان الحالي بتاريخ سابق على إعلان فتح باب التقدم بسته أشهر على الأقل توثيق رسمي) وذلك في حالة اختلاف محل الإقامة الحالى عن المثبت في بطاقة الرقم القومي، والتوقيع على إقرار ولى الأمر عدد 2 أصل نسخة لولي الأمر، ونسخة للمدرسة وفى حالة مخالفة ولى الأمر لأى من بنود الإقرار لا يتم قبول ملف الطفل ولا يحق له المطالبة بقيمة مبلغ مقدم المصروفات.