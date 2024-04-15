شكرا لقرائتكم خبر عن عودة مترو الأنفاق والقطار الكهربائى للعمل بالمواعيد الطبيعية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود مواعيد التشغيل اليومى لخطوط مترو الأنفاق الثلاثة و القطار الكهربائي الخفيف LRT لطبيعتها بداية من صباح اليوم الإثنين الموافق 15 إبريل 2024 وذلك كالتالي:-

أولا : الخطين الأول والثاني :-

يشمل جدول التشغيل بالخطين الأول والثاني عدد رحلات تقدر ب 1090 رحلة يوميًا ، وذلك بمعدل 488 رحلة بالخط الأول و 602 رحلة بالخط الثاني .

و تبدأ مواعيد التشغيل من المحطات الإنتهائية من الساعة 5:15 ص ومواعيد أخر القطارات من المحطات الإنتهائية ومقابلتها فى المحطات التبادلية بالخط الأول و الثاني على أن يكون قيام أخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة 11:15 م ، و من محطة المرج الجديدة الساعة 11:30 م ، و للخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة 11:40 م ، حيث يتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة 12:00 ص ، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الثانى والثالث بمحطة العتبة الساعة 11:00 م ، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر الساعة 11:00 م ، كما أنه يتم الدفع بجميع فرق الطوارئ بالمحطات المختلفة لمواجهة أى أعطال مفاجئة قد تحدث وأزالتها على الفور .

ثانيا: الخط الثالث :-

قيام اول قطار من عدلي منصور في تمام الساعة 6:15 صباحًا

قيام اول قطار من روض الفرج في تمام الساعة 6:15 صباحًا

قيام اخر قطار من عدلي في تمام الساعة 22:32 مساءً

قيام اخر قطار من روض الفرج في تمام الساعة 23:00 مساءً

أخر قطارات مقابلة مع الخط الأول بمحطة ناصر 23:15 مساءا

أخر قطارات مقابلة مع الخط الثاني بمحطة العتبة 23:15 صباحا

وسيكون إجمالي عدد الرحلات 347 رحلة.

ثالثا: القطار الكهربائي الخفيف LRT:

قيام اول قطار من عدلي منصور في تمام الساعة 6:00 صباحًا

قيام اول قطار من الفنون والثقافة في تمام الساعة 6:05 صباحًا

قيام اخر قطار من عدلي في تمام الساعة منصور 11:30 مساءً

قيام اخر قطار من الفنون والثقافة في تمام الساعة 11:05 مساءً

وسيكون إجمالي عدد الرحلات 143 رحلة.