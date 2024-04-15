شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستثمر وزارة النقل في تطوير ميناء سفاجا، ضمن خطة الحكومة المصرية لتطوير جميع الموانئ المصرية، ويتم إنشاء محطة متعددة الأغراض بالميناء بتكلفة بلغت 3.6 مليار جنيه لاستعادة مكانته الرائدة فى حركة التجارة العالمية، وتقوم بمنح التزامه إلى مشغل عالمى ذى خبرة دولية فى هذا المجال لضمان أعلى مستوى من الكفاءة.

وينفذ المشروع بمساحة 810 آلاف م٢ تقريباً، مع رصيف بطول 1100 متر، وعمق 17 متراً، وتم الانتهاء من حوالى 85% من أعمال البنية التحتية، على أن يتم الانتهاء من كافة أعمال البنية التحتية التى تنفذها شركات وطنية مصرية خلا أيام 2024، وأن يتم بدء أعمال البنية الفوقية فى الربع الثانى من العام 2024.

ويهدف تشغيل المحطة إلى ضخ استثمارات جديدة بالسوق الوطنية، ورفع معدلات نمو الاقتصاد المصري، وزيادة الناتج المحلى الإجمالي، والدخل القومي، والعمل على زيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، وخدمة التجارة الدولية، وتشغيل خدمات ملاحية مباشرة عبر تطوير حلول متكاملة للنقل والتداول بين محطات الحاويات البحرية وخدمات النقل متعدد الوسائط، إلى جانب رفع تصنيف الميناء عالميا، وكذا الاستفادة من خبرات القطاع الخاص فى تحسين أداء الخدمة داخل الميناء، مع مراعاة ضوابط حماية البيئة فى المشروعات مما يساعد فى حماية البيئة والارتقاء بالصحة والمجتمع .

ومن المخطط أن تستوعب المحطة نحو مليون حاوية سنوياً، بالإضافة إلى استقبال بضائع عامة تقدر بحوالى 7 ملايين طن، كما ستسهم المحطة فى تداول الحاويات وجميع أنواع البضائع العامة والصب الجاف والسائل.