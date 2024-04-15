شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: افتتاح 7 مساجد الجمعة المقبل منها 3 إحلالا وتجديدا و4 صيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الاوقاف افتتاح 7 مساجد يوم الجمعة 19 / 4 / 2024م، منها 3 مساجد إحلالًا وتجديدًا، و4 مساجد صيانة وتطويرًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه 908 مساجد منها 709 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و199 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 19/ 4 / 2024م عدد 11930 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 18 مليارًا و139 مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف المنوفية

1. المسجد الشرقي – قرية العامرة – مدينة سرس الليان

مديرية أوقاف الجيزة

2. مسجد النور – الحجارة – أطفيح

3. مسجد عمر بن الخطاب – سقارة – البدرشين

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الدقهلية

1. مسجد الإيمان – الدقانوة الجديدة – عزبة محمد السيد البلاسي – مركز المنزلة

مديرية أوقاف البحيرة

2. مسجد عزبة شاهين - قرية طرابمبا - مركز دمنهور

مديرية أوقاف المنوفية

3. مسجد المغفرة – منشأة السادات – مركز الشهداء

مديرية أوقاف الجيزة

4. مسجد الخليفة المأمون – مدينة البدرشين.