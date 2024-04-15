شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أنشطة يمكنك ممارستها فى محمية وادى الحيتان بالفيوم.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يمكنك زيارة الفيوم دون المرور على أهم معلم من معالم السياحة بالمحافظة، وهو زيارة محمية وادى الحيتان، هذا البراح الشاهد على قصة تحول الحيتان من حيوانات برية لكائنات بحرية، وأول تأثير للتغيرات المناخية حدث منذ أكثر من 4000 عاما.

في وادى الحيتان يأخذك براح الصحراء لاكتشاف هياكل للحيتان تتجاوز الـ400 هيكل تعود للعصر الأيوسينى، وسترى بعينك قاع البحر بعد أن جف وتجمدت فيه الكائنات البحرية حتى نفقت، فسترى لأول مرة عروس البحر وأكبر هيكل عظمى لحوت، تمكنت وزارة البيئة أن تحوله لمتحف مفتوح بتمويل من الاتحاد الأوروبي، لتصبح أحد المزارات العالمية الأثرية.

وزارة البيئة حددت بعض الأنشطة التي يمكن أن يمارسها الزوار للمحمية دون الإخلال من الطبيعة للمكان، تحت شعار لا تأخذ شيئا ولا تترك شيئا، حيث إن منطقة وادي الحيتان مفتوحة لاستقبال الزوار على مدار الـ 24 ساعة، وتختلف الرسوم لدخول محمية وادي الحيتان وفقا لبرنامج الزيارة.

تذكرة الدخول بـ 5 جنيهات، تبدأ أسعار التذاكر للمبيت في استراحات وادي الحيتان من 50 جنيها للمصريين.

تتضمن قائمة الأنشطة داخل المحمية حوالى تسعة أنشطة منها:

1. ممارسة اليوجا في براح الصحراء.

2. تسلق الجبال والوديان المحيطة.

3. ممارسة التزلج على رمال وادى الحيتان بعيدا عن المحمية.

4. يمكنك أيضا التخييم وإعداد جلسات الشواء في رحاب الصحراء.

5. يمكنك أيضا البقاء لليل ومشاهدة النجوم والشهب النارية في سماء المحمية.

6. التريض والتجول في أرجاء الوادي صعودا ونزولا متعه مختلف في صحراء وادى الحيتان.

7. يمكنك أيضا ركوب الدراجات النارية وسيارات الدفع الرباعي في المناطق المخصصة لذلك.

8. لا تفوت خلال رحلتك لوادى الحيتان أن تلتقط الصور الفوتوغرافية مع صخرة الألمان.

9. الاستمتاع بزيارة محمية وادي الحيتان ومشاهدة مختلف الحفريات الأثرية.