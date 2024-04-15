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القاهرة - سامية سيد - قال الكرملين: نشعر بقلق بالغ بشأن الضربات الإيرانية على إسرائيل وتصاعد التوترات في المنطقة، وتصعيد الأوضاع لن يكون في مصلحة أي طرف، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

نفذت إيران مساء أول أمس السبت، هجوما موسعا ضد إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة أصابت خلاله أهداف منها أهم قاعدة جوية في النقب، بصاروخ خيبر، وهى تعد القاعدة التي انطلق منها الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق.