شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة المخابز: انخفاض سعر الخبز السياحى بنسبة 25% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز أن أسعار الخبز السياحي في طريقها للانخفاض بنسبه تتراوح من 20 إلى 25% بعد تراجع سعر الدقيق الفاخر استخراج 72% في الأسواق، الأمر الذي يشير إلى نتائج إيجابية لصالح المواطن الذي يستهلك الخبز السياحي .

وأضاف عبد الله غراب لـ"الخليج 365" أن الدولة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية تتحمل أيضا فارق تكلفة إنتاج الخبز المدعم لصالح المواطن، حيث يتم صرف الخبز لأصحاب البطاقات التموينية بسعر 5 قروش للرغيف، في إطار حرص القيادة السياسية على دعم الأسر خاصة الأولى بالرعاية ، حيث يستفيد من منظومة دعم الخبز ما يقرب من 72 مليون مواطن مقيدين على بطاقات التموين وصرف 5 ارغفة لكل مواطن يوميا مقيد بالبطاقة .

على جانب آخر بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الاثنين موسم توريد القمح المحلى من المزارعين لاستخدامه في انتاج الخبز المدعم وبدأت المراكز والنقاط التسويقية بالمحافظات في استقبال القمح المحلي والمنتج عام 2024 من الموردين والمزارعين.