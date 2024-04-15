هل تؤثر خطة تخفيف الأحمال على مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك؟ الكهرباء توضح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن خطة تخفيف أحمال الكهرباء يتم تطبيقها بدءًا من اليوم الإثنين؛ من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الخامسة عصرًا لمدة ساعتَين بكل منطقة؛ باستثناء المناطق الاستراتيجية والمهمة التي تم الإعلان عن استثنائها من خطة تخفيف الأحمال.

يأتي ذلك في إطار تساؤلات واستفسارات كثيرة يطرحها المواطنون حول انقطاع التيار الكهربائي وعلاقته بموعد مباراة الأهلي والزمالك، التي ستُقام في السابعة مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي.

وقال مصدر مطلع، إن آخر موعد لانقطاعات الكهرباء لن تتخطى الساعة الخامسة مساءا، وأن أي انقطاعات بعد ذلك الموعد تكون للإصلاحات أو الأعطال.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "الخليج 365"، اليوم الإثنين، أن شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية؛ تلقت تعليمات صباح اليوم تتضمن العمل بخطة ومواعيد تخفيف التيار المعلنة قبل عيد الفطر المبارك من قِبل مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن هناك ٤ محافظات يتم استثناؤها من خطة تخفيف الأحمال؛ وهي مطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر، لوجود مناطق سياحية بها، بالإضافة إلى المناطق الصناعية.

ونوه المصدر بأنه سيتم وضع خطة لتوفير الإمدادات وفقًا لتوقعات الاستهلاك اليومي للكهرباء في أشهر الصيف؛ والتي تشهد زيادة في الأحمال نتيجة استخدام أجهزة التكييف وارتفاع درجات الحرارة، مشيرًا إلى أنه سيتم بدء تطبيق خطة التخفيف بدءًا من اليوم الذي يتزامن مع عودة العمل رسميًّا عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وأضاف المصدر أن اجتماعات مستمرة بين مسؤولي الكهرباء والبترول؛ يتم عقدها لوضع حلول جذرية لوفاء الكهرباء بسداد المستحقات المتأخرة لوزارة البترول والثروة المعدنية، نظير شحنات الغاز الطبيعي وكميات الوقود اللازمة لتشغيل المحطات لتوليد وإنتاج الطاقة الكهربائية؛ خصوصًا مع اقتراب فصل الصيف، منوهًا بأن زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء التي تم تطبيقها منذ يناير ربما تسهم في خفض خطة التخفيف لمدة ساعتَين بدلًا من ٤ ساعات يوميًّا، مع إمكانية عودة العمل بنظام التخفيف ٤ ساعات حال ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية.