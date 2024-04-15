اقتراح برغبة لإنشاء مدرسة لتعليم صناعة الأثاث والمشغولات الخشبية بدمياط -تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة التجارة، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ لإنشاء مدرسة لتعليم صناعة الأثاث والمشغولات الخشبية بمدينة الأثاث بدمياط.

وطالبت متى، في بيان لها اليوم الإثنين، بضرورة أن يتم تطوير صناعة الأثاث والمشغولات الخشبية في مصر، طبقًا لمدى تطورها في العالم ومواكبة العصر ومتطلباته، على أن يتم استخدام البدائل لمثل هذه الصناعة المهمة.

واقترحت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، ضرورة أن يتم تعليم الطلبة من بعد المرحلة الإعدادية صناعة الأثاث والمشغولات الخشبية؛ لتزويدهم بالمهارات العلمية فوق مهاراتهم، مشيرةً إلى أنه لا توجد مثل هذه النوعية من المدارس بدمياط وغيرها من المحافظات لتطوير الصناعة، إلا أنه يوجد مكان لإقامة مدرسة لتعليم صناعة الأثاث والمشغولات الخشبية بمدينة الأثاث بدمياط.

وأكدت متى ضرورة أن يتم اجتذاب الخبرات من الدول المتقدمة في صناعة الأثاث والمشغولات الخشبية؛ مثل دول إيطاليا والصين وتركيا، بهدف الاستفادة من خبراتهم في تلك الصناعة.