خالد في دعوى طلاق زوجته: "بتسرق الفلوس من جيب البنطلون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

تقدم" خالد. ع"، 33 سنة، سائق تاكسي، بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطلب فيها طلاق زوجته للضرر، مبرراً طلبه:"بتاخد مصروفها وزيادة وبتسرق الفلوس الباقية من جيب البنطلون.. عملتلها كمين".

يقول الزوج في دعواه التي حملت رقم 2390 لسنة 2022: "تزوجت من " نعمة. ح"، 32 سنة، زواجًا تقليديًا بعد ترشيحها من الأهل، حينها وافقت على التقدم لها وبعد الخطبة وجدتها متعلمة وملتزمة بعاداتها وتقاليدها".

يكمل "خالد" حديثه والحسرة تملأ قلبه وصوته: وجدتها بعد الزواج لا تفعل شيء غير تجميع الأموال وإرسالها إلى البريد، ودائماً تردد كلماتها "منين مش معايا فلوس وحالتي صعبة".

يضيف الزوج: " لاحظت حركة زوجتي الغريبة بعد خلع ملابسي يومياً حيث تقوم بتفتيش ملابسي بحجة الغيرة وتسحب كل الأموال الموجودة بملابسي ثم تُقسم بعدم وجود أموال بملابسي".

يواصل "خالد" حديثه قائلاً: وقعتها في الكمين "جمعت أموالًا وقمت بتصويرها فيديو وهي بملابسي وبعد دقائق لم أجدها وعند سؤالها قامت بتكرار مبرراتها، وأنها لم تشاهد أموالًا بملابسي، وبعدما واجهتها بالفيديو قمت بضربها ثم فرت هاربة إلى منزل أهلها.

تختتم: بعدها لجأت إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس لرفع دعوى طلاق للضرر منها، بعدما شعرت باستحالة المعيشة معها، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.

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