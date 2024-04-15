ركلها بقدمه فغرزت سكينًا في صدره.. جريمة فتاة الطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، برئاسة اللواء محمد الشرقاوي، التفاصيل الكاملة لمقتل عامل طعنته بائعة خضار بسكين في منطقة الطالبية.

مأمور قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، تلقى بلاغا من أحد المستشفيات باستقبال جثة عامل له معلومات جنائية بها جرح طعني نافذ بالصدر إثر ادعاء مشاجرة.

بسؤال صديقه قرر أنه حال تواجده والمتوفى بأحد الشوارع بدائرة القسم حدثت بين الضحية وبائعة خضار لها معلومات جنائية مشادة كلامية تطورت لمشاجرة؛ بسبب أولوية استقلال مركبة "توك توك" اعتدى خلالها المجني عليه عليها بالضرب بقدمه فأحضرت المتهمة سكينًا فأحدثت إصابته التي أودت بحياته.

بتقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث بقيادة الرائد أحمد فاروق من ضبطها، وأرشدت عن السلاح المستخدم في الواقعة، واعترفت بارتكابها الواقعة لذات السبب فأمرت النيابة العامة بحبسها احتياطيًا.

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