تعرف على جدول تخفيف الأحمال بأحياء شمال الجيزة

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” جدول تخفيف الأحمال بالأحياء والمناطق التابعة لقطاع شمال الجيزة التابع لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، بعد أن بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى تطبيق جدول تخفيف الأحمال من خلال قطع التيار الكهربائي من الساعة 11 صباحا وحتى الـ5 عصرا وفقا لـ6 مجموعات لمدة ساعتين وربع لكل مجموعة، ماعدا المجموعة الأخيرة ساعة واحدة، وهى كالآتي:

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012