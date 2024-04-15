شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول تخفيف الأحمال بأحياء شمال الجيزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” جدول تخفيف الأحمال بالأحياء والمناطق التابعة لقطاع شمال الجيزة التابع لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، بعد أن بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى تطبيق جدول تخفيف الأحمال من خلال قطع التيار الكهربائي من الساعة 11 صباحا وحتى الـ5 عصرا وفقا لـ6 مجموعات لمدة ساعتين وربع لكل مجموعة، ماعدا المجموعة الأخيرة ساعة واحدة، وهى كالآتي:
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