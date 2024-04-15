شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يستقبل كبيرة منسقى الأمم المتحدة للشئون الإنسانية فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل سامح شكرى وزير الخارجية اليوم الاثنين، سيجريد كاخ كبيرة منسقى الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار فى غزة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية، إن اللقاء تناول متابعة مستجدات جهود المنسقة الأممية لتنفيذ المهام الموكلة إليها بموجب قرار مجلس الأمن 2720 لتسهيل وتنسيق ومراقبة عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، والتأكيد على إزالة العقبات التي تضعها إسرائيل وفتح جميع المعابر لها مع القطاع.