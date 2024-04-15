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ننشر مواعيد تخفيف الأحمال حتى الـ5 عصرا بمدينة 6 أكتوبر

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القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” جدول تخفيف الأحمال من خلال قطع التيار الكهربائي عن مدينة 6 أكتوبر التابعة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، بعد أن بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى تطبيق جدول تخفيف الأحمال من خلال قطع التيار الكهربائي من الساعة 11 صباحا وحتى الـ5 عصرا وفقا لـ6 مجموعات لمدة ساعتين وربع لكل مجموعة ماعدا المجموعة الأخيرة ساعة واحدة، وهى كالآتي:

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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