شكرا لقرائتكم خبر عن جنوح سفينة بخليج العقبة.. وزيرة البيئة: حوادث السفن أمر وارد ومستعدون لمواجهة أى مخاطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن وقوع أعطال أو حوادث للسفن فى أي منطقة بالعالم أثناء إبحارها هو أمر محتمل، ووزارة البيئة تولي اهتماما خاصا ومزيدا من الاستعدادات والجاهزية المسبقة للتعامل مع أي مخاطر بيئية محتملة، ربمت تنجم عن مثل هذا النمط من الحوادث، وخاصة ان مرور السفن فى خليج العقبة أمراً طبيعياً ولا يعد المرة الأولى لمرور نفس السفينة التى جنجت، حيث أن هناك العديد من السفن تمر ذهاباً وإيابا على مدار اليوم بمنطقة خليج العقبة، ذات طبيعة مختلفة لكل منها سواء نوع الحمولات أو الوجهة التى تقصدها.

واشارت وزيرة البيئة فى تصريحات خاصة لليوم السابع إلى أهمية منطقة خليج العقبة وأهمية مواردها الطبيعية، قائلة:" الموارد الطبيعية فى خليج العقبة مورد قومى يعود بالنفع على كافة قطاعات الدولة والمواطنين، كما أنه يمثل حقاً للأجيال المقبلة.

وشددت وزيرة البيئة على اهمية التحرك والإجراءات والاستعدادات التى اتخذتها وزارة البيئة منذ اللحظة الأولى لرصد هذا الحادث، حيث انه أمر لا يَحتمل التأجيل أو الانتظار ، بصرف النظر عن وقوع الخطر المحتمل من عدمه..



