شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية تعليم القاهرة تعلن مواعيد امتحانات المهام الأدائية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برعاية أيمن موسى وكيل أول الوزارة - مدير المديرية، عن بدء امتحانات المهام الأدائية وكذلك امتحانات المواد خارج المجموع والمواد العملية لجميع المراحل التعليمية.
وتبدأ الامتحانات اعتباراً من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٤/٢١ وفقاً لظروف كل إدارة تعليمية ، مع مراعاة أعياد الإخوة المسيحيين .
واوضحت المديرية الاتى:
-وضع الإمتحانات مسئولية الموجهبن الأوائل .
-يتم مراعاة الإجراءات الاحترازية أثناء الإمتحانات
-اتباع كافة التعليمات والقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات العامة وحالات الدمج طبقاً للقرار (٢٥٢) لسنة ٢٠١٧ .
مديرية التربية والتعليم بالقاهرة
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