شكرا لقرائتكم خبر عن موعد الإجازات الرسمية حتى نهاية 2024 بالتواريخ والمناسبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص دائما الكثير من المواطنين على البحث عن موعد الإجازات والأعياد الرسمية، خاصة وأن هذه الأعياد تمثل مناسبات هامة لديهم يحرصون على الاحتفال بها، وتكون اجازات رسمية وعطلات رسمية فى الدولة .



وفيما يلى الأعياد والإجازات الرسمية فى جمهورية مصر العربية حتى نهاية العام الميلادى 2024 :



- عيد تحرير سيناء :

الخميس 16 شوال

25 أبريل 2024

- عيد العمال :

الأربعاء 22 شوال

1 مايو 2024

- شم النسيم :

الإثنين 27 شوال

6 مايو 2024

- وقفة عيد الأضحى "وقفة عرفات":

السبت 9 ذو الحجة

15 يونيه 2024

- عيد الأضحى المبارك :

الأحد 10 ذو الحجة

16 يونيه 2024

- عيد الجلاء 1956:

الثلاثاء 12 ذو الحجة

18 يونيه 2024

- ثورة 30 يونيه 2013 :

الأحد 24 ذو الحجة

30 يونيه 2024



- الإثنين 8 يوليو

بمناسبة رأس السنة الهجرية



- الثلاثاء 23 يوليو

عيد ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢



- الإثنين 16 سبتمبر

المولد النبوي الشريف



- الأحد 6 أكتوبر

عيد القوات المسلحة (٦ أكتوبر ١٩٧٣)