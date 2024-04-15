شكرا لقرائتكم خبر عن مى عبد الحميد: تصدير العقار المصرى أحد الروافد المهمة لجذب العملات الأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصفت الدكتورة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال مشاركتها في جلسة المنتدى الفكري لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، حول تصدير العقار المصري الفرص والرؤى المستقبلية، القطاع العقاري وتصديره باعتباره أحد الروافد المهمة لجذب العملات الأجنبية.

ووصفت صفقة رأس الحكمة باعتبارها أحد أشكال تصدير العقار والتي حقق عوائد هي الأضخم في السنوات الأخيرة.