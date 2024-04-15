"شكلي واستعراضي".. ماذا قال مصطفى الفقي عن هجوم إيران على إسرائيل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

أكد الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، أن الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل السبت الماضي، يُعد هجومًا شكليًا واستعراضيًا لإيران.

وفي تصريحات أدلى بها "الفقي" إلى "الخليج 365" أوضح، أن تداعيات استعراض إيران صواريخها في سماء إسرائيل سيكون له تداعيات خطيرة ومعقدة خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن مواقف دول الأطراف من الهجوم الإيراني يشوبها نوع من أنواع السيولة الدبلوماسية.

وبسؤاله عن موقف إيران من القضية الفلسطينية، قال الفقي: إنه لا يوجد شك أن إيران تستخدم القضية الفلسطينية كشعارًا زائفًا لكسب شعبية دبلوماسية فقط لاغير.

يذكر أن إيران شنت هجوما جويا لأكثر من 300 قذيفة، بما في ذلك 170 طائرة بدون طيار و30 صاروخ كروز و120 صاروخا باليستيا على إسرائيل في وقت متأخر من ليلة السبت الماضي استمرت على مدار عدة ساعات.

وأطلق مسلحون مدعومون من إيران في لبنان والعراق واليمن صواريخ وطائرات بدون طيار وقذائف على إسرائيل. للمزيد من أخبار مصر (اضغط هنا)

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