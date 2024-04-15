الزراعة" تتلقى طلبات المشاركة في معرض "زهور الربيع".. وتُصدر 4 توجيهات عاجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، البدء في تلقي طلبات الشركات والمؤسسات الراغبة في المشاركة بمعرض زهور الربيع، والمقرر إقامته خلال شهر مايو 2024 بالمتحف الزراعي في الدقي.

وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إنه تم تشكيل لجنة من المعنيين بوزارة الزراعة بقطاع الارشاد ومركز البحوث الزراعية، فضلا عن ممثلي قدامى العارضين، وذوي الخبرة من القطاع الخاص، للإعداد والترتيب لكافة الأمور الفنية الخاصة بالمعرض، بالإضافة إلى تلقي الطلبات من الشركات والمؤسسات الراغبة في المشاركة في معرض هذا العام.

وأضاف أنه تم تكليف اللجنة بتذليل كافة العقبات وتيسير الإجراءات للعارضين والمشاركين، بالإضافة إلى توفير سبل الراحة لهم، ووضع الخريطة الزمنية والبرامج الخاصة بالمعرض وتوزيع المساحات على المشاركين، للخروج بمعرض ناجح يليق بوزارة الزراعة وتاريخ المعرض.

في سياق متصل، قال المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين ورئيس اللجنة التنظيمية للمعرض، إن اللجنة بدأت في اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية الخاصة بالمعرض، والإعلان عن تلقي الطلبات الخاصة بالراغبين في المشاركة سواء من الجهات الحكومية أو شركات القطاع الخاص العاملة في مجالات زهور الزينة والقطف والصبارات وتنسيق الحدائق.

وأشار "عطا" إلى أنه من المقرر افتتاح المعرض في نسخته رقم 91 خلال شهر مايو 2024 بالمتحف الزراعي في الدقي، إذ أن هذا المعرض يعد الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعة سنويا على مدار 90 عاما.

وتابع أن هذا المعرض يعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا يحرص على زيارته كل المصريين والأشقاء العرب خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق، إذ يشارك فيه كل منتجي الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب ونظم الري الحديث، وكذلك يضم مستلزمات الإنتاج الزراعي. للمزيد من أخبار مصر (اضغط هنا)

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