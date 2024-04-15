"السياحة": اعتماد طريق محور شمال الأقصر كطريق إضافي للأفواج السياحية - (مستند)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قررت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، اعتماد طريق محور شمال الأقصر كطريق إضافي للأفواج السياحية مع التأكيد على عدم استخدام الحافلات السياحية للطريق الصحراوي الشرقي والغربي.

وأوضحت "الغرفة"، أنه ذلك جاء بناء على ما ورد إليها من قطاع شرطة السياحة والآثار – الإدارة العامة لمباحث السياحة والآثار، بمناسبة الإنتهاء من تنفيذ محور شمال الأقصر.

وأشارت "السياحة"، إلى أن ذلك، بمعرفة الشئون الهندسية بالقوات المسلحة والذي يمتد من الطريق الصحراوي الشرقي نطاق مركز شرطة طيبة حتى الطريق الصحراوي الغربي نطاق مركز شرطة القرنة بمسافة 18 كيلو متر.