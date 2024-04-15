أخبار مصر

16 صورة.. الجيزة تكشف عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء في 10 مناطق

0 نشر
0 تبليغ


محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد أبو بكر:
كشفت منذ قليل، محافظة الجيزة، عن الخطة الجديدة لتخفيف أحمال الكهرباء في عدة مناطق بالمحافظة.

ووفقاً لبيان المحافظة، اليوم الاثنين، فإن الخطة تشمل مناطق: " الدقي والعجوزة والمهندسين وبشتيل والوراق واوسيم والبراجيل والقومية واجزاء من امبابة والمنيرة"

وأعلن مجلس الوزراء، عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، والتى بدأ تنفيذها الساعة 11 ظهر اليوم الاثنين، في المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول.

وكشفت وزارة الكهرباء، عودة خطة تخفيف الأحمال عن جميع مناطق الجمهورية، لما كان قبل بداية شهر رمضان.

للمزيد من أخبار مصر (اضغط هنا)

اقرأ أيضا:

رياح وشبورة وأتربة.. الأرصاد تعلن طقس الـ 6 أيام المقبلة

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا