محامي "سائق أوبر " سأتقدم باستئناف على حكم سجن موكلي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -رمضان يونس:

قال الدكتور عمرو عبد المنعم محامي" سائق أوبر" إنه سيتقدم بطلب استئناف على الحكم بسجن موكله 15 سنةـ وتغريمه مبلغ مالي 50 ألف جينها، في قضية حبيبة الشماع "فتاة الشروق ".

ووجهت النيابة العامة للمتهم "محمود .ه" - سائق أوبر ٣ اتهامات في القضية رقم 1016 لسنة 2024 جنايات الشروق والمقيدة برقم 264 لسنة 2024 حصر تحقيق والعقيدة برقم 240 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة، هي: الشروع في خطف المجني عليها "حبيبة أيمن" بطريق الإكراه رغماً عنها إذ أنها وحال استقلالها رفقته سيارة لتوصيلها لوجهتها، أغلق نوافذ السيارة وحاول إقصائها عن العوام، إلا أنه قد أوقف أثر ما ابتغاه لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو تمكن المجني عليها من القفز من السيارة زوداً عن حريتها، على نحو مما ورد بالتحقيقات.

كما اتهمته بحيازة " حشيش " بقصد التعاطي، وقيادة سيارة وهو واقع تحت تأثير المخدر. فضلا عن تزويره في مقررات رسمية.

وقضت المحكمة السوم على المتهم "محمود.ه " بالسجن المشدد ١٥ عامًا وسحب رخصة القيادة وتغريمه مبلغ مالي ٥٠ ألف جنيها فضلا عن إحالة الدعوي المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.