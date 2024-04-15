شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الجزارين: نتوقع انخفاض سعر اللحوم الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

قال يوسف البسومي نقيب الجزارين، إننا لدينا موسمين رئيسين في مصر لأسعار اللحوم، أولهما موسم رمضان وثانيهما موسم عيد الأضحى، موضحا أن استهلاك اللحوم يرتفع في رمضان، وحاليا سعر الصرف مستقر ونزول في سلع كثيرة منها أسعار الأعلاف بأكثر من 30%.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أنه يجب أن يكون هناك انخفاضا في أسعار اللحوم بنسبة من 15 لـ 20%، وذلك سبب تكلفة الإنتاج، متوقعا انخفاضها إلى 350 جنيها الفترة المقبلة.

وذكر نقيب الجزارين، أن انخفاض سعر اللحوم سيكون بين العيدين، مشيرا إلى أنه لو انخفض سعر اللحوم 350 جنيها الفترة المقبلة يكون المستهدف طبيعي، كما أن النزول لن يكون مرة واحدة.