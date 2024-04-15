مواعيد جديدة لانقطاعات الكهرباء في أكتوبر ودهشور ودجلة.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد أبو بكر:

أعلنت منذ قليل، محافظة الجيزة، عن الخطة الجديدة لتخفيف أحمال الكهرباء في عدة مناطق بالمحافظة.

ووفقاً لبيان الجيزة، اليوم الاثنين، فإن الخطة تشمل مناطق: "مدينة السادس من أكتوبر والشيخ زايد وحدائق أكتوبر وإسكان دهشور ودجلة"

وأعلن مجلس الوزراء، عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، والتى بدأ تنفيذها الساعة 11 ظهر اليوم الاثنين، في المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول.

وكشفت وزارة الكهرباء، عودة خطة تخفيف الأحمال عن جميع مناطق الجمهورية، لما كان قبل بداية شهر رمضان.