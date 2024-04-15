يختصر الوصول لـ 'أكتوبر وزايد'".. أحدث صور من بدء التشغيل التجريبي لمحور أحمد عرابي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

بدأت محافظة الجيزة عملية التشغيل التجريبي لمحور أحمد عرابي الذي يربط بين محور 26 يوليو الجديد بعد التوسعة.

ويتضمن هذا التشغيل التجريبي المسار الذي يبدأ من كوبري 15 مايو ويمتد إلى الاتجاه الذي يؤدي إلى مناطق أكتوبر والشيخ زايد والطريق الصحراوي.

وينطلق المسار من نهاية شارع أحمد عرابي بالمهندسين بدءًا من مطلع الكوبري أمام مدينة الطلبة، ويصل إلى منتصف محور 26 يوليو، ثم يتجه نحو مدينة أكتوبر.

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يتيح هذا المحور للمتجهين إلى أكتوبر تجنب الزحام في ميدان لبنان وتقاطع الدائري في المسار القديم، بدلاً من ذلك يتم استخدام الطريق الجديد، حيث تم إنشاء المحور في شارع أحمد عرابي؛ لتسهيل الوصول إلى محور 26 يوليو الجديد وتحسين حركة المرور في المنطقة.

يُعد محور 26 يوليو الجديد من بين المحاور الهامة التي تم إنشاؤها لربط حركة المرور بين مختلف المحاور، سواءً مع محور الفريق كمال عامر أو محور أحمد عرابي، أو لتسهيل الوصول إلى محور المهندس شريف إسماعيل وبعد ذلك الطريق الدائري وطريق إسكندرية الصحراوي.

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يبدأ مطلع محور أحمد عرابي الجديد من الطريق الدائري وأرض اللواء وطريق إسكندرية الصحراوي، وبشكل سطحي يمكن أن يوصلنا إلى شارع السودان وشارع جامعة الدول العربية وميدان سفنكس.

يقع محور الفريق كمال عامر على اليمين من طريق محور أحمد عرابي، ويمكن الوصول من خلاله إلى أرض اللواء والعمرانية وناهية والمنيب والهرم.

أما على اليسار من الطريق، فيؤدي الطريق إلى محور 26 يوليو الجديد وطريق إسكندرية الصحراوي.

يتكون محور أحمد عرابي الجديد الذي يؤدي إلى محور 26 يوليو من 6 حارات مرورية، مما يعني قدرته على استيعاب حركة مرورية كبيرة سواء على الجهة اليمنى أو اليسار.

يلتقي المحور مع محور المهندس شريف إسماعيل الذي يؤدي إلى المنصورية والمريوطية والهرم.

وفي نفس السياق، من أبرز مميزات محور 26 يوليو الجديد هو توفير مسار مروري مباشر من منطقة كوبري 15 مايو إلى شارع أحمد عرابي، ومن ثم الانتقال إلى الشيخ زايد وأكتوبر، دون الحاجة إلى المرور عبر ازدحام ميدان لبنان.

يؤدي المحور إلى كوبري البراجيل على اليسار، وعلى اليمين يمر بالطريق الدائري في منطقة "مكاوي".

يوفر محور 26 يوليو الجديد، روابط مع عدة محاور، بما في ذلك محور الفريق كمال عامر، مما يتيح وصولًا سريعًا إلى مناطق العمرانية والهرم وأرض اللواء في خمس دقائق فقط.

ويتصل محور 26 يوليو الجديد، بالطريق الدائري وكوبري البراجيل، ويتقاطع مع محور 26 يوليو القديم والمتحف المصري الجديد، مما يعزز التواصل بين المناطق ويسهل حركة النقل والتنقل في المنطقة.

يمكن من خلال محور 26 يوليو الجديد، الوصول إلى مناطق أكتوبر والشيخ زايد والطريق الصحراوي في غضون 10 إلى 15 دقيقة، ويعتبر هذا حلًا فعالًأ لتخفيف ازدحام حركة المرور وتسهيل الوصول من المهندسين إلى أكتوبر في وقت قصير جدًا.

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