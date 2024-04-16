صرخة قطعت حماس القمة 127.. فاجعة قاصر الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

قاصر لم تتجاوز الخامسة عشرة من عمرها خطفت قلوب سكان عمارة "درة الفضل" بشارع المحولات في الهرم غرب الجيزة إثر حادث مأساوي انتهى بها جثة معلقة في الهواء.

غالبية المصريين يتابعون لقاء القمة 127 -بين فريقي الزمالك والأهلي في الدوري الممتاز- أصوات الجماهير تغطي على الأجواء في الشوارع والحارات باستثناء برج "درة الفضل" بمنطقة المطبعة بحي الهرم.

صرخات متتالية جذبت انتباه الجيران الذين تجمعوا من كل حدب وصوب لمعرفة ما يدور داخل البرج الذي يحمل رقم "2" فجاءت الطامة الكبرى "واحدة وقعت في المنور".

المصيبة الأكبر كانت في تعلق الجثمان بين الطابقين الثاني والثالث ليستدعي رجال الشرطة فريق إنقاذ بري تابع للإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقيادة اللواء حازم فاروق.

القلوب تعلقت ببصي أمل في نجاة الفتاة لكن الخبر اليقين أنهى كل شيء. انتشلت القوات جثمان جومانا طه 15 سنة وإيداعها ثلاجة مستشفى الهرم تحت تصرف النيابة العامة التي استعجلت التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة.