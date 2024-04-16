"زراعة الشيوخ" توصي بتوفير الدعم المالي والتقني لتنفيذ تقنيات الري الحديث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلي، رئيس اللجنة، على تقرير اللجنة بشأن الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعى وكيل اللجنة، بشأن تطبيق نظم الرى الحديث فى محافظات مصر" الجدوى - الفرص - التحديات".

وأكد النائب المهندس عبدالسلام الجبلى، أهمية تلك الدراسة نظرا لارتباطها بملف الأمن الغذائي الذي يُعد جزء من الأمن القومي للبلاد، مشيرًا إلى أهمية تطبيق نظم الري الحديث لاسيما وأننا لم يعد لدينا رفاهية الإسراف في استهلاك المياه، في ظل التحديات الحالية التي تواجه البلاد ومنها نقص الموارد المائية.

من جانبه قال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والرى، إن الهدف من الدراسة، الإسراع في تطبيق نظم الري الحديث لما له من آثار إيجابية في ترشيد استهلاك المياه وزيادة حجم الإنتاج الزراعى، بما يتماشي مع خطة الدولة حاليا

وأوصت اللجنة في تقريرها بعدد من التوصيات المهمة، منها، تعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات الخاصة بوضع منظومة مؤسسية لتوفير الدعم المالي والتقني للمزارعين اللازم لتنفيذ تقنيات الري الحديث، وتشجيع الاستفادة من التعاون الدولي والمبادرات الدولية، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال تقنيات الري الحديث لتعزيز التطوير المستدام للزراعة في الأراضي الطينية القديمة.

كما تضمنت التوصيات، التركيز على تطبيق نظم الرى الحديث في المناطق التي تتميز بتركيب محصولی متجانس مثل مناطق زراعة قصب السكر بالوجه القبلى الذي يستهلك ما يقرب من ۱۰۰۰۰ متر مكعب من المياه لطبيعته كمحصول شره في استهلاك المياه، بالإضافة إلى إنشاء كيان مستقل على أن يكون له كافة الصلاحيات في إتخاذ القرارات وتتضمن متخصصين فنيين وماليين لهم القدرة على اتخاذ القرار طبقاً لظروف كل محافظة للتمكن من استخدام الاعتمادات المالية الاستخدام الأمثل.

كما أوصت اللجنة بقيام وزارة المالية بإعادة النظر في التكلفة التقديرية للفدان للتحول للرى الحديث بما يتوافق مع أسعار السوق والتكلفة الحالية بوضع سعر استرشادى للمزارعين قبل الزراعة، بالإضافة إلى تفعيل دور الإرشاد الزراعي بإعداد حزمة من البرامج الإرشادية نحو توعية وتحفيز المزارعين على التحول من الرى التقليدي إلى نظم الري الحديث.

وتضمنت التوصيات، التوسع في تكنولوجيا الرى الحديث بشكل مستمر في إطار دراسات علمية متكاملة تحقق ترشيد استخدام المياه وتحسين كفاءتها، مع مراعاة تأثير الرى الحديث على باقى عناصر المنظومة المائية، و تحسين البنية التحتية لشبكات المياه، وتوفير المياه اللازمة لتشغيل تقنيات الري الحديث.

كما تضمنت التوصيات، تطوير نظم المراقبة والتحكم الآلي لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة في استخدام المياه، ووضع جدول زمني محدد ومعايير محددة بصدد تنفيذ التحول للرى الحديث في البساتين ومزارع قصب السكر، بحيث تكون الأولوية لمزارع قصب السكر بالأراضي الجديدة ثم الأراضي القديمة وبساتين الفاكهة بالأراضي الجديدة ثم الأراضي القديمة.