هل يجوز البناء أو تعلية العقار بعد التصالح؟.. قانوني يُجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشف عمرو فؤاد عوض المحامي عن موقف العقار المتصالح عليه من التعلية أو البناء حال انتهاء الإجراءات القانونية لطلب التصالح وتقنين أوضاعه بشكل كامل.

وقال "فؤاد"، لمصراوي، إن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد المقرر تطبيقه خلال الأيام المقبلة أشتمل على بنود واضحة تتيح لصاحب طلب التصالح الإحلال أوالتجديد أو تعلية العقار حال إنهائه إجراءات التصالح وفقًا للضوابط القانونية، مشيرًا إلى أن إجراء أي تعديل على المبنى قبل إنهاء إجراءات التصالح يلغي الطلب بشكل نهائي.

وأضاف أن حصول المواطن على موافقة طلب التصالح يعني حصوله على رخصة بناء تتيح له أحقية الإحلال أوالتجديد أو التعلية.

يُذكر أن مجلس الوزراء وافق على اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء ومن المنتظر البدء بتطبيقه فعليًا خلال الأيام المقبلة.

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