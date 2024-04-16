وزير الري: البحث العلمي هو السبيل لإيجاد حلول مبتكرة لتحديات المنظومة المائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، لاستعراض النتائج الأولية للدراسة البحثية التي يقوم بها المركز القومي لبحوث المياه (معهد بحوث صيانة القنوات المائية ومعهد بحوث الإنشاءات)، بالتعاون مع مصلحة الري وتحت مظلة برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا Water JCAR بعنوان "مقارنة طرق الصيانة التقليدية والمبتكرة للمجاري المائية والمناسبة للظروف المصرية"، والتي تهدف إلى تطوير منظومة صيانة المجاري المائية واستخدام تقنيات أكثر كفاءة في التطهيرات .

واستعرض سويلم، خلال الاجتماع، التقييم الذي أعده فريق الدراسة لنماذج مختلفة من المعدات التي تستخدم في تطهير الترع من قوارب قص الحشائش وإزالة المواد العالقة؛ مثل ورد النيل ومقارنتها من حيث (الكفاءة والإنتاجية والسرعة- الصيانة- المتانة- التأثير البيئي وطريقة جمع المخلفات والتخلص منها) .

وتم استعراض ما قام به فريق الدراسة من إعداد استبيان حول تقنيات الصيانة المختلفة واستيفائها من عدد من مديري عموم الري بالمحافظات من خلال زيارات ميدانية للمساعدة في تقييم منهجية الصيانة المثلى وتحديد التحديات الرئيسية التي تواجه منظومة الصيانة.

وقام فريق الدراسة بالتنسيق مع مديري عموم الري بالمحافظات؛ لاختيار عدد (٢) ترعة في كل منطقة تجريبية، لتقييم أعمال الصيانة المقترحة .

ووجه سويلم بأن تتوسع الدراسة البحثية لتشمل دراسة تحضير مخلفات التطهيرات لتدويرها والاستفادة منها .

وصرح سويلم بأن البحث العلمي هو السبيل لإيجاد حلول مبتكرة لتحديات المنظومة المائية، مشيرًا إلى حرصه على تطوير منظومة صيانة المجاري المائية باستخدام أحدث التقنيات المستخدمة عالميًّا في هذا المجال، مع دراسة تطوير هذه التقنيات، بما يناسب البيئة المصرية .