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موجة حارة لمدة 48 ساعة.. الأرصاد: رياح مثيرة للرمال والأتربة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم الثلاثاء، يشهد استمرار ارتفاع الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم أعلى من المعدلات بحوالي درجتين.

وأضافت "غانم"، أن درجات الحرارة تُسجل على القاهرة 31 درجة، والمناطق الجنوبية 35 درجة، لكن بداية من غدٍ الأربعاء يوجد ارتفاع كبير في درجات الحرارة والتي تصل على القاهرة لـ 35 درجة والمناطق الجنوبية لـ 37 درجة.

وتابعت: درجات الحرارة الصغرى تكون 18 درجة على السواحل الشمالية وتصل لـ 21 درجة على القاهرة والوجه البحري والمناطق الجنوبية تسجل 23 درجة.

وأكدت منار غانم، أن ارتفاع الحرارة يكون مؤقتًا على أن تتراجع مرة آخر بداية من يوم الخميس المقبل وتعود إلى المعدل الطبيعي حيث تصل الحرارة على القاهرة لـ 29 درجة.

وأشارت إلى وجود نشاط للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية والغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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