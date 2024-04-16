شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تحدد سن التقدم للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل والان مع تفاصيل الخبر

تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ظهر اليوم التقدم للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي الجديد، وحددت الوزارة جدول سن القبول والتقدم كالتالى:

- المستوى الأول رياض أطفال 4 سنوات 5 سنوات عدا يوم واحد جديد بالكامل لكل المدارس.

-المستوى الثاني رياض أطفال 5سنوات 6سنوات عدا يوم واحد استكمال لبعض المدارس.

- الصف الأول الابتدائي 6 سنوات 7 سنوات عدا يوم واحد استكمال لبعض المدارس.

- الصف الثاني الابتدائي 7 سنوات 8 سنوات عدا يوم واحد استكمال لبعض المدارس.

- الصف الثالث الابتدائي 8 سنوات 9 سنوات عدا يوم واحد استكمال لبعض المدارس.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه لا يتم تطبيق أي استثناء في السن للمتقدمين أو كثافة الفصول في المدارس المصرية اليابانية وفق القواعد المعمول وبها والقرار الوزاري المنظم للقبول والكود الياباني لمنظومة العمل بالمدارس المصرية اليابانية وذلك بناء على القرار الوزاري 171 لسنة 2019 المنظم لقواعد القبول بالمدارس المصرية اليابانية ولا يتم القبول فى المدارس المصرية اليابانية فوق الكثافة لمخالفة ذلك للقرار الوزاري ١٧١ لسنة ٢٠١٩.



وتفتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2024/2025، من اليوم الثلاثاء 16 أبريل الجاري، وتستمر لمدة 15 يومًا، وذلك من خلال الرابط التالي:

https://ejs4students.moe.gov.eg