شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تحدد شكل ومواعيد اليوم الدراسى بالمدارس المصرية اليابانية والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تتضمن شروط التقدم للمدارس اليابانية للعام الدراسي المقبل، الالتزام بالإقامة في المنطقة المحيطة بالمدرسة أو النطاق الجغرافي المتقدم إليه وفقًا للعنوان المثبت ببطاقة الرقم القومي لولى الأمر أو أي مستند رسمي يرجع تاريخه إلى ما قبل الإعلان بمدة لا تقل عن ستة أشهر وذلك على مسئولية ولى الأمر حيث أن اليوم الدراسى بالمدارس المصرية اليابانية يوم كامل من الساعة 7.30 صباحاً وحتى 3.30 مساءاً وقابل للزيادة وفق أعباء تطبيق أنشطة التوكاتسو.

وأشارت وزارة التعليم، إلى أنه للمدرسة الحق في تعديل خريطة اليوم الدراسي وفق منظومة عملها ولا يحق لولى الأمر الاعتراض عليها نظراً لطبيعة المنظومة التعليمية بالمدارس واختيار ولى الأمر للانضمام للمنظومة، تم وضع شرط الإقامة في المنطقة المحيطة بالمدرسة نظراً لطبيعة جدول اليوم الدراسي المطول بالمدارس لضمان تطبيق المجموعة الكاملة من أنشطة التوكاتسوا بموجب قرار من وحدة إدراة المدارس.

وتفتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2024/2025، من اليوم الثلاثاء 16 أبريل الجاري، وتستمر لمدة 15 يومًا، وذلك من خلال الرابط التالي:

https://ejs4students.moe.gov.eg



