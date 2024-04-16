شكرا لقرائتكم خبر عن مصروفات المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى المقبل والان مع تفاصيل الخبر

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مصروفات المدارس اليابانية للعام الدراسي المقبل 2024/2025، موضحا قواعد سداد المصروفات الدراسية، وذلك تيسيراً على أولياء الأمور فيما يتعلق بسداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي تم اعتماد الطرق التالية لسداد المصروفات الدراسية على النحو التالى:-

- السداد المباشر من خلال ماكينة الدفع المباشر POS بالمدرسة لكامل المصروفات الدراسية والكتب الدراسية والزى المدرسى.

- السداد بفرع بنك مصر لكامل المصروفات الدراسية والكتب الدراسية والزى المدرسي بموجب أصل إيصال/ إيصالات السداد ولا يتم قبول صورة من الإيصال أو صورة على الواتس آب أو أي تطبيق أخر متاح سداد الأقساط بطرق و وسائل مختلفة.

- دفع المستحقات على ثلاث أقساط (قسط في خلال أسبوع من إخطار ولى الأمر بقبول ملف الطفل، القسط الثاني في شهر نوفمبر القسط الثالث في شهر يناير).قيمة المصروفات للقيد الجديد للعام الدراسي 2024/2025، سيكون على النحو التالى:

- قيمة المصرفات هى 17200جنيه ( سبعه عشر الفا جنيه مصري و مئتان جنيه فقط لا غير).

- يتم صدور قرار وزاري خاص بتنظيم قواعد واجراءات وتسعير الكتب الدراسية لمنظومة المناهج الجديدة وسيتم إخطار ولى الأمر بذلك بشكل رسمي في حينه.

- قيمة الزي المدرسي إجبارية لبداية كل مرحلة والمستجدين و هى قيمة اضاقية علي قيمة المصروفات الدراسية.

- بالنسبة لإسترداد المصروفات بناء على المادة 32 من القرار الوزاري رقم 420 يبدأ العام الدراسي في الأول من سبتمبر من ذات العام لذا يتم تطبيق القواعد الآتية:

- إذا كان طلب الاسترداد قبل الأول من سبتمبر لا يتم خصم أي مبالغ مالية.

- إذا كان طلب الاسترداد في الأول من سبتمبر أو بعد هذا التاريخ الي قبل بداية الدراسة بيوم واحد يتم خصم ١٠% من القسط الأول إذا كان طلب الاسترداد بعد بدء الدراسة يتم خصم القسط الأول بالكامل.

- إذا كان طلب الاسترداد بعد بدء الفصل الدراسي الثاني يستحق على ولى الأمر كامل المصروفات.

- يحق لوحدة المدارس المصرية اليابانية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمطالبة بالمصروفات حال عدم سدادها.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تتيح ظهر اليوم التقدم للعام الدراسي المقبل.