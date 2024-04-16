ضبط أمين عهدة استولى على أموال من مكتب بريد أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على فيسبوك متضمناً الإدعاء بسرقة مبلغ مالي من داخل مكتب بريد أسوان.

رصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية "فيسبوك" تضمن الأدعاء بسرقة مبلغ مالي من داخل مكتب بريد أسوان.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات أو محاضر محرر في هذا الشأن وبالانتقال لمكتب البريد المشار إليه تم التقابل مع مسئول بهيئة بريد أسوان وقرر قيام أمين العهدة بمكتب البريد محل الواقعة بإبلاغ باكتشافه سرقة مبلغ مالي من عهدته حوالي (11.5 ألف جنيه) من داخل المكتب واتهامه الأخير باختلاس المبلغ من عهدته.

تم ضبط أمين العهدة المذكور وبمواجهته أقر بقيامه باختلاس المبلغ المُشار إليه، وافتعاله واقعة السرقة خشية افتضاح أمره، وأرشد عن المبلغ المالي.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.