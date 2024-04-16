شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تستعد لموسم توريد القمح.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رفع درجة الاستعداد والجاهزية لاستقبال موسم توريد القمح هذا العام 2024، مشددا على مديرية التموين بتسهيل إجراءات استقبال القمح بالصوامع، مع إزالة كافة العقبات أمام الموردين، وتقليل وقت الانتظار، والتأكد من جاهزية الصوامع والشون والهناجر ومراعاتها لكافة الاشتراطات الفنية اللازمة لعملية التخزين حفاظاً على المحصول، مع التأكيد على منع تداول الأقماح خارج نطاق أماكن التخزين المخصصة لها، والمتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسة تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة .

وشدد محافظ القاهرة على مسؤولى اللجان بإعداد تقرير يومى بالكميات التى يتم توريدها، مؤكدًا بأن الدولة تولى إهتمامًا بالغًا بمحصول القمح ولا تدخر جهداً فى تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين عند القيام بعملية التوريد .

وذكر ناصر ثابت مدير مديرية تموين القاهرة أنه تم الإنتهاء من استعداد الصوامع والشون والهناجر على مستوى المحافظة والتى ستبدأ في استقبال محصول القمح وفقاً للتوقيتات والضوابط المقررة لذلك، مشيرًا إلى أن مواقع التخزين للأقماح المحلية بنطاق المحافظة بلغت 2 صومعة و 2 بنكر ومركز تجميع ، كما تصل السعة التخزينية للقمح بنطاق محافظة القاهرة إلى 46000 طن لافتًا إلى أن اماكن التشوين أو التخزين تشمل صومعتين الأولي في المطرية وقدرتها الاستيعابية 10000 طن والثانية فى التبين وتسع 4800 طن فضلًا عن وجود بنكرين علي مستوي المحافظة شمال وجنوب هما بنكر السلام وسعته 12000 طن وبنكر عزبة الوالدة بحلوان وطاقته الاستيعابية 7000 طن بالإضافة إلى مركز تجميع التبين و يتبع شركة جنوب وسعته 11000 طن .