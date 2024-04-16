من مليونَي فدان إلى 200 ألف!.. الجبلي للحكومة: مطلوب خطة واضحة للنهوض بزراعة القطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي، بشأن محصول القطن، كانت من أهم الملفات لدى لجنة الزراعة والري، واستغرقت وقتًا طويلًا لمناقشة كل محاورها؛ نظرًا لأهمية ذلك المحصول الذي يرتبط تاريخيًّا بالمصريين، حيث كنا نزرع نحو ٢ مليون فدان في الماضي، وكان يمثل أهم مورد اقتصادي للمصريين باعتباره المحصول الرئيسي للفلاح المصري، كما كان أهم مورد للعملة الأجنبية بالنسبة إلى الدولة.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس؛ لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي، بشأن زراعة القطن المصري والتحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري.

وأضاف الجبلي: للأسف شهدت السنوات السابقة تراجعًا كبيرًا في زراعة القطن؛ حيث تراجعت مساحة زراعته إلى ٢٠٠ ألف فدان بعدما كانت ٢ مليون فدان، حيث استُبدل بزراعته زراعة محاصيل أخرى، وهو ما كان يتطلب البحث عن السبب؛ لا سيما أن محصول القطن كانت له فوائد عديدة، وكان يوفر فرص عمل أيضًا.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ: يحسب للرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تنبه لذلك الملف المهم، وقام بالتعامل معه بالطريقة الصحيحة، وهي البدء بالتسويق قبل الزراعة، لأن الفلاح كان يسأل نفسه "هازرع القطن ليه؟ وهوديه فين؟".

وأضاف الجبلي: وجه الرئيس بإنشاء أكبر مصنع للغزل في العالم، وبالفعل قُمنا بزيارة ميدانية له على الطبيعة، ونراه ليس له مثيل في العالم، حيث يُقام على مساحة ٦٢ ألف متر، وهو ما يعد خطوة مهمة، والبداية الصحيحة للنهوض بزراعة القطن.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ: النجاح يبدأ من هنا؛ توفير التسويق قبل الزراعة، ما ينبئ بنتائج جيدة، مشيرًا إلى أهمية المحصول في كونه كثيف العمالة؛ مما يوفر فرص عمل، كما تقوم عليه صناعات مختلفة؛ مثل الزيوت والأعلاف والغزل والملابس.. وغيرها.

وتابع الجبلي: لا يجوز أن يكون عددنا ١٠٠ مليون نسمة، ونستورد ملابس من الخارج، لا بد من خطة واضحة بالأرقام لعمل اكتفاء ذاتي من الملابس.

وطالب الجبلي الحكومةَ سرعة التفاعل مع الدراسة المعروضة، وإعداد خطة متكاملة للرد عليها، توضح بالأرقام كيفية النهوض بذلك الملف واستعادة الريادة التاريخية في محصول القطن وصناعة الغزل والنسيج.