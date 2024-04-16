وزير الأوقاف يكشف تفاصيل زيادات رواتب الأئمة في عهد الرئيس - مستند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن أئمة الوزارة حصلوا على زيادة في مرتباتهم على مدار السنوات الأخيرة، لم تحدث في تاريخ الوزارة.

وبحسب بيان لوزارة الأوقاف، جاءت الزيادة على النحو التالي:

- زيادة في بدل صعود المنبر 1000 جنيه في يناير 2016.

- زيادة ثانية قدرها 600 جنيه لحملة الليسانس، و800 جنيه لحملة الماجستير، و1000 جنيه لحملة الدكتوراه في يونيو 2019.

- بدل التميز العلمي زيادة ثالثة قدرها 500 جنيه لحملة الدكتوراه، و300 جنيه لحملة الماجستير، و100 جنيه لحملة دبلوم الدراسات العليا وخريجي البرنامج الرئاسي في يناير 2021.

زيادة رابعة قدرها 250 جنيها في بدل صعود المنبر في سبتمبر 2021.

زيادة خامسة قدرها 400 جنيه في بدل صعود المنبر في مارس 2023.

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