الثانوية الأزهرية 2024.. ننشر النماذج التجريبية لجميع المواد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، النماذج التجريبية للشهادة الثانوية 2024، لجميع المواد للعام الدراسي 2024/2023.

وتبدأ امتحانات الدور الأول للثانوية الأزهرية "وإعدادية وثانوية البعوث"، يوم السبت الأول من يونيو 2024.

في الوقت نفسه، كشف مصدر مطلع بالمعاهد الأزهرية، عن موعد إعلان أرقام الجلوس لطلاب الشهادة الثانوية 2024.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، إن قطاع المعاهد الأزهرية يبدأ خلال أيام ترقيم استمارات طلاب الشهادة الثانوية لكل تقدم لملء الاستمارة وهي البداية الفعلية لعملية الإعلان عن أرقام الجلوس.

وأشار المصدر، إلى أنه يعقب عملية ترقيم استمارات طلاب الثانوية الأزهرية، مراجعة الاستمارات أولا بأول، والتأكد من تدوين البيانات جيدا وعدم وجود أي أخطاء من قبل الطلاب، تمهيدا لبدء وضع أرقام الجلوس الخاصة بالطلاب.

وجاءت النماذج التجريبية لجميع المواد لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، على النحو التالي: هنا