ضبط 4 أشخاص سرقوا طالب بالإكراه في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية 4 أشخاص؛ لقيامهم بسرقة أحد الأشخاص بالقليوبية.

تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية من طالب- مقيم بالقاهرة- أنه حال قيامه بسحب مبلغ مالي من ماكينة صراف آلي بدائرة القسم، فوجئ بقيام 4 أشخاص يستقلون "توكتوك" بالتوقف بجواره وقام أحدهم بتهديده بسلاح ناري والاستيلاء منه على (دراجته النارية - هاتفه المحمول - مبلغ مالي).

بإجراء التحريات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (3 عاطلين، سائق مركبة "توكتوك") واعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن (الدراجة النارية- الهاتف المحمول- جزء من المبلغ المالي) وكذا (فرد محلي – طلقات - مركبة "توكتوك") المستخدمين في الواقعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.