مصابان في مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب أولوية المرور في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية طرفي مشاجرة بالقاهرة وبحوزتهم أسلحة نارية.

تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها شخصين- مقيمان بدائرة القسم- مصابان برش خرطوش إثر إدعاء مشاجرة.

بالانتقال وبسؤالهما أقرا بأنهما حال تواجدهما بدائرة القسم تصادف حدوث مشاجرة بين طرف أول (شخصين) وطرف ثان (سائق) بسبب أولوية المرور قام على أثرها الطرف الأول بإطلاق أعيرة نارية من فردين خرطوش مما نتج عن ذلك حدوث إصابتهما.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهم (2 فرد خرطوش - طلقات نارية - سلاح أبيض).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.