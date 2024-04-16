قطع جثة زوجته ودفنها في حديقة المنزل.. وأعمال الفلاحة تفضحه

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

كشفت أجهزة الأمن في لبنان، اليوم، ملابسات العثور على جثة سيدة مُقطعة ثلاث قطع ومدفونة في حديقة منزل ببلدة "المية ومية" شرق مدينة صيدا جنوب لبنان، إذ تبين أن المجني عليها تحمل الجنسية الأمريكية وأن وراء ارتكاب الواقعة زوجها.

تلقت أجهزة الأمن بلاغًا من مزارع بعثوره على أشلاء بشرية مدفونة في حديقة منزل، أثناء قيامه بأعمال الفلاحة.

التحقيقات الأولية بينت أن الجثة لسيدة أمريكية في العقد الرابع من العمر، كانت قد اختفت منذ فترة وادعى زوجها سفرها خارج البلاد.

تم ضبط الزوج وبمواجهته اعترف بقتل زوجته بالرصاص قبل أن يقطع جثتها ثلاث قطع ودفنها في أنحاء متفرقة بحديقة المنزل.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.