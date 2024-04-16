الفريق أسامة عسكر يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

التقى الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق أول بول فالنتينو فيري، قائد قوات الدفاع المالاوية، والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حاليًا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

وأجريت مراسم استقبال رسمية للوفد بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

وتناول اللقاء مناقشة موضوعات ذات اهتمام مشترك في ضوء تعزيز أوجه التعاون والعلاقات العسكرية بين البلدين بمختلف المجالات.

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، اعتزازه بعلاقات التعاون العسكري التي تربط القوات المسلحة المصرية والمالاوية، متطلعًا لأن تشهد المرحلة القادمة مزيدًا من التعاون بين القوات المسلحة في البلدين.

من جانبه، أعرب قائد قوات الدفاع المالاوية، عن تقديره لدور مصر الفاعل في دعم ركائز السلام والاستقرار داخل القارة الإفريقية.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والمالاوية.