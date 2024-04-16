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بمشاركة ١٥٠٠ لاعب .. انطلاق بطولة الجمهورية للاسكواش في مدينتي

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محمد اسماعيل - القاهرة - تنطلق غدا فعاليات بطولة الجمهورية الختامية للاسكواش في نادي مدينتي الرياضي بمشاركة نحو ١٥٠٠ لاعبا ولاعبة من مختلف الفئات العمرية .

وتقام فعاليات بطولة الجمهورية للاسكواش في الفترة من ١٧ ابريل إلى ٢٤ ابريل ، ويشارك فيها المصنفون العشرة الاوائل من السيدات والرجال للمنافسة على اللقب .

ويستضيف نادي مدينتي الرياضي بطولة الجمهورية للاسكواش ، في ظل ما يتميز به من ملاعب رياضية على أعلى مستوى ، تتمثل في مجمع الاسكواش الذي يضم يضم 11 ملعباً، مقسمة إلى 10 ملاعب فرعية وملعب زجاجي رئيسي يسع لنحو 500 مشجعاً ،ما يجعله مؤهلاً لاستضافة البطولات المحلية والدولية ، كان آخرها بطولة العالم للاسكواش لفرق السيدات ٢٠٢٢

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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