"منخفض خماسيني".. الأرصاد تكشف تفاصيل الموجة الحارة غدًا وموعد انتهائها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن مصر تشهد منخفضًا خماسينياً صحراوياً يضرب البلاد بداية من غدٍ الأربعاء.

وقالت "شاكر" في مداخلة ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" مساء اليوم الثلاثاء: "كلنا اتخدعنا في فصل الربيع، ولكنه فصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة نتيجة اختلاف في الكتل الهوائية والموجات الحرارية محملة برياح الخماسين خلال هذا الفصل".

وأَوضحت أنه بداية من الغد سوف تتأثر البلاد بمنخفض صحراوي على منطقة الصحراء الليبية يؤثر برياح جنوبية غربية ويتحرك إلى داخل البلاد ويعمل على ارتفاع درجات الحرارة ومتوقع أن تسجل 36 درجة، وعلى جنوب البلاد ما بين 37 و38 درجة.

وتابعت "سيكون هناك ارتفاع للحرارة على معظم أنحاء الجمهورية محملة بالرمال والأتربة وتؤدي إلى انخفاض الرؤية على الطرق خاصة الطرق الصحراوية والمكشوفة".

وأضافت: "هذا منخفض سريع يؤثر علينا غدًا الأربعاء، وبداية من الخميس يعود الاستقرار وتنخفض يوم درجات يوم الخميس من 5 إلى 6 درجات لتوصل إلى 30 درجة على القاهرة".

وطالبت المواطنين بضرورة القيادة بحذر، مع ارتداء الكمامات لمرضى الجيوب الأنفية والصدر.

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