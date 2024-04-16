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"كلهم قرايب".. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة المطرية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تم تداوله على موقع فيس بوك، بشأن وقوع مشاجرة ومصابين بالقاهرة وتحديد وضبط مرتكبي الواقعة.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بشأن حدوث مشاجرة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، من عامل بتضرره من 3 أشخاص من أقاربه، لتعديهم عليه بالضرب وإحداث إصابته بسبب خلافات عائلية فيما بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بالتعدي على المبلغ وأحد أقاربه سائق -القائم على النشر- ما أسفر عن إصابته، إلا أنه لم يقم بتحرير محضرا بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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