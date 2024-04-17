هل ساهم تحرير سعر الصرف في زيادة الصادرات؟.. مسؤول يوضح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

قال اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري، استمرت في الزيادة مما يدل على نجاح سياسات الدولة المصرية في تحفيز الصناعة.

وأضاف "النجار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة"، اليوم الإثنين، أن صادرات الحاصلات الزراعية زادت بنسبة 16% والسلع الهندسية 26.8%، والملابس الجاهزة 21%.

وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إلى أن مساهمة الجلود والأحذية في الصادرات ليست كبيرة ولكن بدأت تزيد من العام الماضي بمعدل ثابت، حيث زاد الروبيكي من توطين صناعة الجلود وتحسين جودتها.

وأوضح أن استقرار سعر الدولار وتحرير سعر الصرف أسهم في زيادة الصادرات، ومن المحتمل أن تزيد بشكل أكبر خلال الربع الثاني والثالث والرابع من العام الحالي.

وأشار إلى أن السوق المحلية لم تتأثر بزيادة الصادرات، خاصة في المحاصيل الزراعية، مشيرا إلى أن الموالح من أكبر السلع التي تم تصديرها، بسبب أنها أجود الأنواع في العالم.