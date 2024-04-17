رئيس هيئة الطرق والكباري: انطلاق الأتوبيس الترددي على الدائري في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

رد اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، أن الطرق هي إحدى بنود البنية التحتية في أي دولة وعمود من أعمدة البنية التحية.

وأوضح "مصطفى"، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، أن الدولة المصرية لديها هدف وتريد الوصول إليه وتحقيقه وهو أن نكون مركزا إقليميا للنقل واللوجستيات ولذا لابد أن يكون هناك شبكة طرق قوية ونقل وكباري ومناطق لوجستية وموانئ ومنافد برية.

ونوه بأن الطرق والكباري أحد دعائم جذب الاستثمار الأجنبية، وهو أول ما يسأل عنه المستثمر لكي يكون لديه قدرة وسرعة في تصدير منتجه، مشددًا على أن الطرق والكباري عنصر من العناصر الأساسية التي تعطي المستثمر اطمئنان على استثماراته في البلد.

وأشار إلى أن مردود شبكة الطرق والكباري القوية يعود في زمن الرحلة وجودة الطريق وسلامة وأمن المستخدم وهو ما له مردود في قيمة المنتج، مشددًا على أن الطرق والأرصفة داخل المدن مسئولية المحليات والمحافظة وليست هيئة الطرق والكباري.

وأضاف: الطريق الدائري هو من اختصاص ومسئولية هيئة الطرق والكباري وهو طريق حيوي جدًا وبعد توسعته "فرق مع المواطنين" في زمن الرحلة والراحة وتوفير الوقود، مؤكدًا أن المواطن التمس تطورًا ملحوظًا في زمن الرحلة من شرق البلد إلى غربها بسبب تطوير الطريق الدائري، مشددًا على أن الأتوبيس الترددي والذي سيتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة سيصنع فارقًا كبيرًا مع المواطنين.