ضياء رشوان: الولايات المتحدة ستكبح جماح إسرائيل عن إهانة إيران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

قال ضياء رشوان، الكاتب الصحفي، إن الولايات المتحدة الأمريكية تدرك تاريخ المواجهات العربية الإسرائيلية، وحاليا الإقليمية الإسرائيلية، وبالتالي إذا جاء الرد الإسرائيلي واسعا فهناك ترجيحات بأن إيران بما لديها من إمكانات سترد بضربة أوسع، لذا هناك خوف أمريكي بأن تتسع.

وأضاف "رشوان"، خلال استضافته ببرنامج "حديث الأخبار"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن إيران قد تستخدم وكلاءها أو أذرعها في أي لحظة سواء بفتح جبهة شمال لبنان أو تكثيف جبهة الحوثيين، وبالتالي فإن الولايات المتحدة ستوقف جماح إسرائيل عن رد يمثل بالنسبة للإيرانيين إهانة، وهذا ليس خوفا على إيران أو حبا في المنطقة.

وأشار إلى أن المفوضية الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين صرحت أمس بأن عدد الضحايا في غزة يزيد عن ضحايا كل النزاعات في العالم خلال الخمس سنوات الماضية، في مساحة لا ترى على الخريطة، نتيجة هجوم إسرائيلي ومحاولة الدفاع عن النفس، فما بالك باتساع الصراع إقليميا لحرب من هذا النوع باستخدام أسلحة كثيفة التدمير؟.